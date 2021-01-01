Труба стальная — цена за метр, тонну в Москве: размеры по ГОСТ и сортамент

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Трубы газлифтные

Цены: от 52 000 до 98 000 руб./тн

Нормативный документ:
ТУ 14-3-1128-2000
ТУ 14-3р-1128-2007
ТУ 14-159-1128-2008

Марка стали: 09г2с
Диаметр: 57-426мм
Толщина стенки: 4-25мм
Длина: немерная от 4 до 11,9 м

Трубы хладостойкие

Цены: от 48 000 до 74 000 руб./тн

Нормативный документ:
ТУ 1317-006. 1-593377520-03
ТУ 1317-233-0147016-02
ТУ 14-161-148-94
ТУ 14-162-14-96

Марка стали: 13ХФА, 20С, 20А
Диаметр: 57-426мм
Толщина стенки: 4-25мм
Длина: немерная от 6 до 12 м

Трубы толстостенные

Цены: от 46 000 до 135 000 руб./тн

Нормативный документ:
ТУ 14-3р-50-2001
ТУ 14-3р-51-2001

Марка стали: 09г2с, 20, 45, 40Х
Диаметр: 245-550мм
Толщина стенки: 16-70мм
Длина: немерная от 4 до 11,9 м

Трубы горячекатаные

Цены: от 39 000 до 56 000 руб./тн

Нормативный документ:
ГОСТ 8732-78
ГОСТ Р 53383-2009
ТУ 14-3р-44-2001

Марка стали:
09г2с, 10, 20, 35, 45, 40Х
Диаметр: 32-485мм
Толщина стенки: 4-25мм
Длина: немерная от 4 до 11,7 м

Трубы холоднокатаные

Цены: от 59 000 до 165 000 руб./тн

Нормативный документ:
ГОСТ 8734-75

Марка стали: 09г2с, 10, 20, 45
Диаметр: 6-75мм
Толщина стенки: 1-12мм
Длина: немерная от 3 до 11,5 м

Трубы котельные

Цены: от 69 000 до 310 000 руб./тн

Нормативный документ:
ТУ 14-3р-55-2001
ТУ 14-3-460-2003
ТУ 14-3-190-2004

Марка стали:
12х1мф, 20, 15гс, 15х1м1ф
Диаметр: 12-465мм
Толщина стенки: 2-70мм
Длина: немерная от 3,5 до 11,2 м

Трубы нержавеющие

Цены: от 190 000 до 1 580 000 руб./тн

Нормативный документ:
ГОСТ 9940-81
ГОСТ 9941-81

Марка стали:
12х18н10т, 10х17н13м2т, 06хн28мдт, 20х23н18
Диаметр: 6-630мм
Толщина стенки: 1-20мм
Длина: немерная от 1,5 до 11,5 м

Трубы крекинговые

Цены: от 160 000 до 580 000 руб./тн

Нормативный документ:
ГОСТ 550-75
ТУ 14-3р-62-2002

Марка стали: 15х5м, 15хм
Диаметр: 18-630мм
Толщина стенки: 2-25мм
Длина: немерная от 2 до 12,1 м

Труба стальная

Цены: от 54 000 до 118 000 руб./тн

Нормативный документ:
ГОСТ/ ТУ

Марка стали: 10,20,09г2с
Диаметр: 10-1420мм
Толщина стенки: 2-62мм
Длина: немерная от 4,5 до 12 м

Трубы магистральные

Цены: от 49 000 до 94 000 руб./тн

Нормативный документ:
ГОСТ 20295-85

Марка стали: 17г1с-у, 09г2с, 09гсф, 20
Диаметр: 530-820мм
Толщина стенки: 5-18мм
Длина: немерная от 8 до 12 м

Трубы больших диаметров

Цены: от 49 000 до 94 000 руб./тн

Нормативный документ:
ГОСТ 20295-85

Марка стали: 17г1с, 09г2с, 09гсф, 10г2фб
Диаметр: 820-1420мм
Толщина стенки: 5-36мм
Длина: немерная от 8 до 12 м

Трубы электросварные

Цены: от 26 000 до 59 000 руб./тн

Нормативный документ:
ГОСТ 10704-91
ГОСТ 10705-80
ГОСТ 10706-76

Марка стали: 17г1с, 09г2с, 13хфа, 09гсф, 20
Диаметр: 273-426мм
Толщина стенки: 5-18мм
Длина: немерная от 7,5 до 12 м

 

Труба стальная — цена за метр, тонну в Москве: размеры по ГОСТ и сортамент

 

     Труба стальная цена

    В компании «Трубпром» можно купить трубу стальную в Москве на крытом складе, как новую так и с консервации, по цене ниже рыночной со склада в городе Екатеринбурге и Москве. 
    Стальная труба — это самый популярный вид среди технически значимых продуктов. В основном ее используют в газовой и нефтяной промышленности, а также в энергетической отрасли для обустройства атомных и тепловых электростанций. Данный вид проката используется не только для транспортировки различной жидкости, но и в качестве базовых конструкционных материалов, например для постройки различных комплексов, центров.

    В химической и нефтепромышленности особую нишу занимает труба круглая стальная. Она занимают ведущее место на таких стратегических участках как буровые, компрессорные станции, предприятия нефтепереработки. Отличительной особенностью данной категории проката является высокая степень прочности, надежности и долговечности на этапе эксплуатации. Эти конструкции способны выдерживать высокое давление особенно в местах буровых установок.

Характеристика и особенности производства

    Основным сырьем для изготовления стальных круглых труб по ГОСТ является заготовка в виде цилиндра. ПередТруба стальная горячекатаная различными манипуляциями с данной заготовкой ее основательно осматривают и проверяют, а затем отправляют в печь. Там штанга проходит термическую обработку, постепенно приобретая пластичность и гибкость. В печи штангу превращают в гильзу. Затем готовому изделию придают нужный размер: толщину стенок, диаметр и длину.
На заключительном этапе заготовку остужают и проверяют на наличие дефектов. После этого труба круглая стальная гост отправляется на склад, оттуда она поступает в нефтегазоперерабатывающие предприятия и другие промышленные организации.

Производство стальных черных труб

    Для производства трубы круглой стальной по ГОСТ и ТУ используют специальные заготовки, круги, которые на этапе производства подвергают Труба круглая стальнаяпрокатке, волочению, ковке и прессованию. На заключительном этапе трубы подвергаются термической обработке и проверке на прочность. При производстве поверхность металла покрывают специальными антикоррозионными лакокрасочными средствами, пластмассой или цементом для повышения гидроизоляционных свойств металла.
    Стальные трубы бывают бесшовные, а бывают электросварные. Бесшовная продукция считается самой надежной, так как на ней отсутствует шов. При производстве электросварной трубы шов основательно проваривают при помощи двух видов сварки: электродуговой и индукционной, токами высокой частоты.

 

ОсобенностиТруба стальная ГОСТ

  • Не боятся воздействия высокого давления, поэтому широко применимы на буровых установках и в химнефтеперерабатывающей промышленности, а также в энергетике.
  • Повышенный уровень коррозионной стойкости и металлопрочности. Этот металл не поддается агрессивному хим-, биовоздействию.

Маркировка

    Маркировка по внешнему диаметру труб стальных — это своего рода необходимый паспорт, в котором указаны следующие данные: завод-изготовитель, например «ВТЗ», используемая марка стали, например «ст 20», в соответствии с каким техническим указанием она была произведена, например  «ГОСТ 8732», размер, например «Диаметр х Стенка» в  миллиметрах, и дата выпуска. Представленная информация помогает иметь полную картину о производителе и классификации вида.

Сортамент труб стальных

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Труба 57 мм стальная — цена в Москве
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Труба 133 мм стальная — цена в Москве
Труба 159 мм стальная — цена в Москве
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Труба 245 мм стальная — цена в Москве
Труба 273 мм стальная — цена в Москве
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Труба 325 мм стальная — цена в Москве
Труба 351 мм стальная — цена в Москве
Труба 355 мм стальная — цена в Москве
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Труба 406 мм стальная — цена в Москве
Труба 426 мм стальная — цена в Москве

В каих отраслях востребована?

  • химпроизводство — транспортировка пара и различных агрессивных химвеществ под высоким давлением;
  • энергетика — подача пара под высоким давлением на турбины, монтаж конструкции теплообменника;
  • нефтегазовый сегмент — нефтегазовые предприятия.

КлассификацияСортамент труб стальных

  • горячекатаные;
  • холоднодеформированные;
  • хладостойкие;
  • газлифтные;
  • электросварные;
  • КВД;
  • толстостенные;
  • нержавеющие;
  • крекинговые.

    Все эти разновидности отличаются друг от друга на основании химсостава, марки стали, толщины стенок, диаметра, класса прочности и назначения.

Труба стальная ГОСТ 8732-78 и её преимущества

  1. Высочайшая прочность изделия. Труба круглая стальная устойчива к гидроударам, уверенно выдерживают давление до 35 атмосфер.
  2. Надежность в эксплуатации. Способны выдерживать большое давление и не поддаваться быстрому износу.
  3. Низкий коэффициент температурного расширения. Это значит, что эти изделия очень стабильны в работе и не поддаются деформации в отличие от, например, меди и других металлов.
  4. Большой срок эксплуатации.
  5. Выгодная себестоимость.
  6. Низкие затраты при монтаже.
  7. Широкая база применения: нефтегазовый сегмент, энергетика, машиностроение, строительство.
  8. Высокая устойчивость при контакте с кислотами и щелочами и к различным химреагентам.
  9. Широкий перечень ГОСТ и Техусловий, а также марок сталей, что очень важно при транспортировке нефтепродуктов, газов.
  10. Экологическая безопасность. Эта металлопродукция не содержит радиоопасных химэлементов.

Химсостав усиленных стальных трубТруба стальная ГОСТ 8732-78

  • Cr (хром) — около 0,25%;
  • С (углерод) — 0,17 — 0,20%;
  • Ni (никель) – около 0,30%;
  • Cu (медь) — около 0,30%;
  • Mn (марганец) — около 0,50%;
  • S (сера) — около 0,040%;
  • P (фосфор) — около 0,035%;
  • Si (кремний) – около 0,25%.

Небольшое содержание углерода обеспечивает эффективную свариваемость металла на этапе эксплуатации. Содержание хрома и кремния обеспечивает надежную коррозиестойкость и прочность металлопроката. Благодаря этому трубы стальные горячекатаные гост не поддаются быстрому износу и выходу из строя.

Применение

    Данный вид проката  применяются практически во всех областях нашей жизни, от возведения строительных объектов до сооружений атомных электростанций и прокладки нефтепроводов. Основной сортамент труб стальных используют для:

  • укладки нефте- газопроводных сетей;
  • проведения теплотрасс от ТЭЦ, котельных к жилым и нежилым помещениям;
  • возведения магистрального водопровода;
  • установки трубопроводов на химобъектах;
  • транспортировки агрессивных и слабоагрессивных веществ, например жидкого аммиака.

Как увеличить срок эксплуатации труб  стальных металлических

  1. Внутренняя изоляция. Она представляет из себя лакокрасочное покрытие, которое позволяет усилить гидроизоляционные свойства трубопровода. В основном используют эпоксидную смолу с различными синтетическими добавками. Все это позволяет продлить срок службы систем транспорта жидкостей, которые используются на промышленных объектах для транспортировки слабых и среднеагрессивных веществ.
  2. Внешняя изоляция. Представляет из себя антикоррозионное покрытие, которое надежно защищает трубопроводную сеть от различных внешних факторов. В основном для этого используют экструдированный полиэтилен или пенополиуретан. Благодаря такой изоляции магистраль не поглощает воду и не пропускает ее. Все это увеличивает срок эксплуатации. В основном такую внешнюю изоляцию применяют для инженерных сетей в нефтегазоперерабатывающей сфере.

Трубы стальные купить по выгодным ценам  в компании «Трубпром» 

    Наша компания сотрудничает с крупнейшими предприятиями, которые стараются осваивать инновационные технологии производства металлопродукции и всегда совершенствуют свою работу.

    Наши достоинства:

  1. Имеются собственные складские помещения и филиалы в разных уголках нашей страны.Трубы стальные Москва
  2. Возможность выполнить онлайн заказ.
  3. У нас имеется широчайший арсенал стальной трубной продукции от А до Я.
  4. Вся трубная продукция соответствует высокому качеству, имеет соответствующую документацию, сертификаты.
  5. Низкие цены на весь сортамент продукции. Мы напрямую сотрудничаем с предприятиями-изготовителями: «Таганрогский металлургический завод», «Волжский трубный завод», «Челябинский трубопрокатный завод», «Синарский трубный завод», «Выксунский металлургический завод» и др.

    Итак, если вам нужно купить качественную стальную трубу для нефтегазодобывающей и перерабатывающей сферы, а также энергетики, то мы будем рады помочь. Если необходимого объема трубы стальной в Москве нет, то наши менеджеры займутся комплектацией с других регионов. Для тех, кто хочет стать нашим постоянным клиентом, мы готовы предоставить гибкую систему оплаты на весь перечень металлопроката.

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