Труба стальная — цена за метр, тонну в Москве: размеры по ГОСТ и сортамент

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Стальная труба — это самый популярный вид среди технически значимых продуктов. В основном ее используют в газовой и нефтяной промышленности, а также в энергетической отрасли для обустройства атомных и тепловых электростанций. Данный вид проката используется не только для транспортировки различной жидкости, но и в качестве базовых конструкционных материалов, например для постройки различных комплексов, центров.

В химической и нефтепромышленности особую нишу занимает труба круглая стальная. Она занимают ведущее место на таких стратегических участках как буровые, компрессорные станции, предприятия нефтепереработки. Отличительной особенностью данной категории проката является высокая степень прочности, надежности и долговечности на этапе эксплуатации. Эти конструкции способны выдерживать высокое давление особенно в местах буровых установок.

Характеристика и особенности производства

Основным сырьем для изготовления стальных круглых труб по ГОСТ является заготовка в виде цилиндра. Перед различными манипуляциями с данной заготовкой ее основательно осматривают и проверяют, а затем отправляют в печь. Там штанга проходит термическую обработку, постепенно приобретая пластичность и гибкость. В печи штангу превращают в гильзу. Затем готовому изделию придают нужный размер: толщину стенок, диаметр и длину.

На заключительном этапе заготовку остужают и проверяют на наличие дефектов. После этого труба круглая стальная гост отправляется на склад, оттуда она поступает в нефтегазоперерабатывающие предприятия и другие промышленные организации.

Производство стальных черных труб

Для производства трубы круглой стальной по ГОСТ и ТУ используют специальные заготовки, круги, которые на этапе производства подвергают прокатке, волочению, ковке и прессованию. На заключительном этапе трубы подвергаются термической обработке и проверке на прочность. При производстве поверхность металла покрывают специальными антикоррозионными лакокрасочными средствами, пластмассой или цементом для повышения гидроизоляционных свойств металла.

Стальные трубы бывают бесшовные, а бывают электросварные. Бесшовная продукция считается самой надежной, так как на ней отсутствует шов. При производстве электросварной трубы шов основательно проваривают при помощи двух видов сварки: электродуговой и индукционной, токами высокой частоты.

Особенности

Не боятся воздействия высокого давления, поэтому широко применимы на буровых установках и в химнефтеперерабатывающей промышленности, а также в энергетике.

Повышенный уровень коррозионной стойкости и металлопрочности. Этот металл не поддается агрессивному хим-, биовоздействию.

Маркировка

Маркировка по внешнему диаметру труб стальных — это своего рода необходимый паспорт, в котором указаны следующие данные: завод-изготовитель, например «ВТЗ», используемая марка стали, например «ст 20», в соответствии с каким техническим указанием она была произведена, например «ГОСТ 8732», размер, например «Диаметр х Стенка» в миллиметрах, и дата выпуска. Представленная информация помогает иметь полную картину о производителе и классификации вида.